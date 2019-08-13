بإطلالة سوداء.. يارا تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة يارا في أحدث جلسة تصوير، حيث نشرت صور إطلالتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخراً كليب بعنوان "شو بدو"، وهو من كلمات أحمد مادي، وألحان طارق أبو جودة، و توزيع عمر الصباغ، وإخراج ريشا سركيس، كما تخطى الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
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