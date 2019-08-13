عمرو عواد ومروان بابلو يطرحان أغنية أفتر بارتي

طرح الفنانان عمرو عواد ومروان بابلو أغنية بعنوان "أفتر بارتي"، وهي من كلماتهما، وألحانهما، و توزيع نيكيتا.

وسبق وأن طرح عمرو عواد سابقاً كليب بعنوان

Advertisements

"قولي مين"، وهو من كلماته، وألحانه، وتوزيع ناجرا بيتس، وحققت الأغنية نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن الفنان مروان بابلو طرح مؤخراً كليب بعنوان "أبو مكة"، وهو من كلماته، وألحانه، وتوزيع دي جي توتي، وإخراج بيتر عزيز، كما حقق الكليب نجاحاً واسعاً عبر مواقع السوشيال

ميديا.