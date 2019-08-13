بالفيديو.. تفاصيل حفل أحمد كامل في ساقية الصاوي

أحيا الليلة الفنان أحمد كامل حفل غنائي ضخم، على مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي في الزمالك. وقدم الفنان أحمد كامل مجموعة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير. يذكر أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخراً كليب بعنوان "مش شرط"، والأغنية من كلماته، وألحانه، وقام بإخراج الكليب إسلام هشام. Advertisements

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