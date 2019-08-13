بعد إعلان ألبومه .. مصطفى قمر يتصدر تويتر للمرة الثانية

تصدر الفنان مصطفى قمر موقع تويتر للمرة الثانية، وحصل على المركز الأول، وذلك بعد طرحه بعد إعلانه عن ألبومه الجديد "ضحكت ليا". وعلق قمر علي ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله للمرة التانية تريند رقم 1 على تويتر..ادخلوا شاركوا وقولوا رائيكوا في اغنية باب موارب". ". ويستعد الفنان مصطفى قمر لطرح ألبوم جديد بعنوان "ضحكت عليا"، ويضم الألبوم 12 أغنية وهم: "س من الناس"، "معجب"، "ضحكت عليا"، حبيبك اللي تحبه"، "نفس السيناريو"، "عارف"، Advertisements "ناوي"، "نفس الاحساس"، "قفلت السكة"، "نسيتني خلاص"، سملي"، باب موارب"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. "ناوي"، "نفس الاحساس"، "قفلت السكة"، "نسيتني خلاص"، سملي"، باب موارب"، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتعاون قمر خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء و الملحنين و الموزعين، من بينهم: "حميد الشاعري، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، خالد عادل، محمد الهادي، وليد سعد، أمير طعيمة، رضا زايد، سامح كريم، أسامة مصطفى، خالد أمين، أحمد علاء الدين.

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