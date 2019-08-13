لأول مرة..عمرو دياب في الميوزيك أرينا

تقيم إيجبت كاليندر -يوم الجمعة المقبل الموافق ١٦ أغسطس- أكبر حفل للنجم عمرو دياب هذا الصيف، وذلك لأول مرة في "الميوزيك أرينا" وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة. تتسع الميوزيك أرينا لأكثر من ٢٠٠٠٠ متفرج و بأحدث التجهيزات، حيث تم

إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصًا لهذا الحدث الاستثنائي، كما تم تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر منها ال vip و ال vvip و lounges خاصة بالشركات و كبار الضيوف.

ويستعد الهضبة/ عمرو دياب استعداداً خاصًا لهذا الحفل وقام بالإعلان

عنه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر من أهم الحفلات في سلسلة الأحداث التي تقوم بها إدارة الماسة و إدارة ايجبت كاليندر للترويج المحلي والإقليمي والعالمي للمدينة الجديدة المتفردة "العلمين الجديدة" ويعد مفاجأة لجمهوره بإطلاق أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" بالإضافة إلى باقة من أشهر أغانيه، حيث يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا جدًّا علي الحضور من كافة الأعمار.

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