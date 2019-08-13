وفاة رجل الأعمال حسين سالم بإسبانيا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي مساء أمس الاثنين رجل الأعمال المصري حسين سالم، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر يناهز 86 عامًا.
حسين سالم، تدهورت حالته الصحية مؤخرا إلى أن توفي في مدريد؛ حيث يعيش منذ ثورة 25 يناير 2011، وأخبرت أسرته العاملين في الشركات الخاصة بالوفاة.
و هناك مشاورات تدور حتى هذه اللحظة بين أفراد أسرته حول مكان دفن جثمان الراحل سواء في القاهرة أو مقر إقامته الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد.
يذكىر أن حسين سالم، كان قد عاد إلى القاهرة قادمًا من إسبانيا، بعدما تصالح مع الدولة وسدد كل المديونيات، ورفع اسمه من على قوائم المطلوبين.
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