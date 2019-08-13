منة فضالي تتعرض لهجوم شرس بسبب ملابسها الجريئة على الشاطئ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية منة فضالي، حالة جدل واسعة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بسبب صورة جريئة قامت بنشرها من عطلتها في الساحل الشمالي.

وظهرت منة فضالي في الصورة بالبكيني، الأمر الذي فتح عليها وابل من انتقادات متابعيها الذين وصفوا إطلالتها بالجريئة والتي أعادت إلى الاذهان حادثة حفل عيد ميلادها التي أشعلت موجة غضب عليها بسبب ملابسها الجريئة وتصرفاتها مع النجوم خلال الحفل.

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واضطرت منة فضالي لحذف الصورة بسبب تعليقات وانتقادات جمهورها واكتفت بنشر مجموعة صور لنفس الإطلالة ولكنها ترتدي عليها وشاح أبيض.

يذكر أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين، والمسلسل بطولة عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز. ‏

كما تستعد منة فضالي لتصوير فيلم “ماكو”، الذي تشارك في بطولته بجانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان التركي مراد يلدريم، وقصي خولي، وناهد السباعي، وغيرهم.