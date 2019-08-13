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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
واجه إعلان زواج الفنانة المصرية أنغام، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم العديد من الانتقادات سواء كانت من عدد من النجوم أو بعض الجماهير.
أحمد إبراهيم، رد على هذه الإنتقادات خلال لقائه في برنامج ،”عرب وود”والمذاع عبر فضائية “روتانا”،إ ن زواجه من أنغام أمر شخصي بحت، وأي شخص معترض على هذا الزواج فإنه لا يراه.
وأكد أن هذا الزواج لم يؤثر على أولاده أو على علاقته بهم، وهم أهم شيء بالنسبة له ولا يهمه أي شخص آخر.
وكشف أحمد إبراهيم سر تواجده الدائم في حفلات أنغام، مؤكدا أن ذلك بسبب حبه لسماع صوتها ومن الطبيعي أن يساندها في كل مكان .
يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها الأخير “حالة خاصة جدًا”، الذي تعاونا فيه معا.
وأثار نجل أنغام ، مؤخرا حالة جدل واسعة بسبب إعلانه رفضه زواج والدته من أحمد إبراهيم مؤكدا أنه لن يتركه وموضحا أن هذا الزواج لم يؤثر على علاقته بوالدته ولايوجد خلاف بينهما مثلما نشرت بعض الأخبار.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج أنغام يرد على منتقدي زواجه منها ويكشف سر تواجده في حفلاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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