بدرية طلبة تحيي ذكرى رحيل والدها من كواليس «ريا وسكينة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية بدرية طلبة، ذكرى رحيل والدها والتي توافق اليوم 13 أغسطس، بمنشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

ونشرت بدرية فيديو من مسرحيتها الجديدة “ريا وسكينة تاني”، وعلقت عليه قائلة: “اللحظة اللي كنت بتمناها دي مسرحية بطولتي وأنتاجي وفي مسرحي كان نفسي تكون معايا وتشوفني وتفرح بيا وأشوف ضحكتك الحلوة اللي كنت بحبها كان نفسي تكون موجود وأضحكك زي ما بضحك الناس لكن أنا عارفه إنك داعي لي وراضي عني علشان كدة ربنا بيراضيني وينجحني ويسترني”.

Advertisements

وأضافت: “انهاردة ذكري وفاتك بهديلك النجاح اللي أنا فيه أبويا حبيبي ياللي بتشرف أني شايلة أسمك ربنا يرحمك ويسامحك ويغفرلك”.

يذكر أن مسرحية “ريا وسكينة من تاني”، تقوم ببطولتها إلى جانب بدرية طلبة، الفنانة انتصار، ومن المقرر عرضها ثاني أيام عيد الأضحى في الإسكندرية، وبعدها يتم عرضها في القاهرة وبعض الدول العربية.

كما شاركت مؤخرًا في تجربة جديدة على المسرح الخليجي للمرة الأولى، لتكون بذلك أول فنانة مصرية تقف على المسرح السعودي وسط مجموعة من الشباب الرجال.