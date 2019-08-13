إعلان جديد لسوناكشي سينها يثير الجدل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شغلت صور ومقطع فيديو يتم فيها اعتقال الفنانة سوناكشي سينها السوشيال ميديا، حيث تصدرت ممثلة “Dabbang” عناوين الصحف في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث يمكن رؤيتها وهي مكبلة اليدين من قبل الشرطة.

فقد أحدثت الصور المسربة للممثلة وهي ترتدي الأصفاد ضجة كبيرة، وهي تصرخ في الفيديو، وتقول: ،”لا يمكنك إلقاء القبض عليّ بهذا الشكل، هل تعرف من أنا؟ لم أفعل أي شيء، كيف يمكنك إلقاء القبض عليّ هكذا؟”

بعد فترة وجيزة، تصدر هاشتاج #AsliSonaArrested تويتر، في حين لم يكن وجه سوناكشي مرئيًا بوضوح في المقطع الذي مدته 10 ثوانٍ ، والذي يركز فقط على يديها ويظهرها وهي ترتدي فستانًا لامعًا.

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ترك مقطع الفيديو عشاق الممثلة مشوشين، بينما انتقل الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عما كان يحدث ، وإذا كان الفيديو حقيقي، فقد بدأ البعض بالفعل في التكهن بما إذا كانت الممثلة في ورطة وتحتاج إلى مساعدة.

لكن الأربعاء، أثبتت الممثلة أن الفيديو كان شكل من أشكال الإعلانات والترويج لإحدى علامات مستحضرات التجميل الخاصة بمجموعتها الجديدة من الماكياج، شاركت سينها في مقطع فيديو خاص بها في ما يشبه استجواب، شرحت فيه الأمر، واتضح أن كل ما يتعلق بالاعتداء عليها كان حيلة دعائية لماركة مكياج .