طارق العريان يُعيد على الأذهان مشاهد لم تعتدها السينما المصرية

أعاد المخرج طارق العريان في أحداث العمل، إلى الأذهان مشاهد ظلت محصورة على الأفلام العالمية فقط، وذلك بتقديم "خلطة أكشن" لم تعتدها السينما المصرية من قبل.

البطولة الجماعية

الفيلم يعتمد على البطولة الجماعية، إذ يشارك في بطولته النجوم أحمد عز وأحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وخالد الصاوي ومحمد ممدوح "تايسون"، وباسم سمرة، وأصالة، وماجد المصري وأحمد داوود وكريم قاسم.

استثمار النجاح

اعتمد فريق عمل "ولاد رزق"، على استثمار النجاح الذي حققه الجزء الأول فور طرحه بدور العرض، وأكد "العريان" أن فيلم "ولاد رزق" وشخصياته من أعماله المفضلة والأقرب لقلبه، لافتا إلى أنه منذ تقديم الجزء الأول كان ضمن خطته هو والمؤلف صلاح الجهيني تقديم جزء ثانٍ من الفيلم.

ضيوف الشرف

يشهد الفيلم مشاركة عدد كبير من نجوم الوطن العربي، كضيوف شرف، من بينهم المطربة السورية أصالة زوجة المخرجة طارق العريان، والتي غنت أغنية النهاية للفيلم، وأيضًا ظهرت في دور ضمن أحداث العمل، فيا يشارك الفنان باسم سمرة بدور قوي في الفيلم، ويقدم من خلاله دور بلطجي باسم "عباس الجن"، فضلا عن الفنان خالد الصاوي وإياد نصار وغادة عادل.

تدور أحداث الفيلم حول 4 أشقاء أشقياء، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

قد يهمك أيضاً :