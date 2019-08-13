أصالة تطرح "مابقاش سر" من ألبومها الجديد

القاهرة - لايف ستايل
طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة "مابقاش سر"، من ألبومها الجديدـ، الذي يحمل عنوان "في قربك".
ونشرت أصالة صورة لها، عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "استمعوا الآن إلى أغنية مبقاش سر من ألبوم (في قربك) على Deezer".
"ما بقاش سر".. كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد، وطرحت أصالة أغنية "نكتة بايخة" وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وحققت 2,142,453 مشاهدة حتى الآن.
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