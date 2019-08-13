منى زكي ترقص بالفستان الأبيض في حفل جينفر لوبيز

نشرت النجمة مني زكي، على موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" مقطع فيديو وهي ترقص بأطلالة الفستان الابيض من داخل حفل النجمة "جينفر لوبيز" . وعلق زكي قائلة:" مونتي وحلمي امبارح من حفل جينفر_لوبيز ". ومن ناحية أخرى تستعد منى زكى لتصوير مشاهدها فى فيلم أحمد السقا "العنكبوت"، بعد عيد الأضحى المبارك، ويشارك فى بطولته النجم ظافر العابدين وشيرين رضا وتجرى الجهة المنتجة ابرام التعاقدات مع باقى النجوم للمخرج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير. Advertisements قد يهمك ايضاً: جينفر لوبيز تتألق في كواليس برنامج" وورد أوف دانس" "جينفر لوبيز" وصديقها "أليكس" يبحثان عن هدية عيد الحب

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