رسالة رومانسية من هنا الزاهد لخطيبها أحمد فهمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها، بصورة تجمعها بخطيبها أحمد فهمي، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت هنا الزاهد على الصورة، قائلة: "كل سنة وأحنا دايما مع بعض"، ونالت الصورة العديد من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها.

وشارك كل من فهمي وهنا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الواد سيد الشحات"، وتدور أحداثه حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات، وهو أحمد فهمي الذي يجسد دور «سيد»، ويتزوج من فتاة غنية وهي هنا الزاهد وتظهر بشخصية «ريتاج»، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته في استرداد هذا المبلغ بمساعدة زوجته وأخيه، ليدخل في مواقف مختلفة.

«الواد سيد الشحات» من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.

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