محمد عبده يحيي حفلًا في القاهرة 22 آب

يستعد المطرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي ضخم في أحد الفنادق الكبري في القاهرة يوم الخميس 22 من شهر آب/أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.
ومن المقرر أن يغنى "عبده" عددا من أغانيه التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني على مسرح "المفتاحة"، ومنها «القرار، الأماكن، الله عليها، مذهلة».
وفي سياق آخر، يعكف محمد عبده على تسجيل مجموعة من الأغاني لطرحها الفترة المقبلة.
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