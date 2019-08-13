شكرا لقرائتكم خبر عن حر الشوق كوانى.. المغربى مهدى مزين يطلق كليب "ويالغرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قولولو باللي راه الحال صعيب عليا، نبات نخمم فيه حر الشوق كواني، وتربطت أنا فيه وزاد قليبي كية".. بهذه الكلمات قررت المطرب المغربى أن يحتفى بالعيد مع جمهوره العربى على طريقته الخاصة، عبر إطلاق أجدد أغانيه المصورة "ويالغرام" بشكل فيديو كليب. Advertisements مهدي مزين يعد من أسرع الأصوات الصاعدة حاليًا فى المغرب واشتهر بأغنيته المعروفة "خليتي في قلبي جرح" التى ظهرت منذ قرابة 6 شهور وتخطت حاجز الخمسين مليون مشاهدة، بجانب أغنيات "بدالة" و"يا ويلى آه"، وعرف فى الوسط الفني بكونه ملحن قبل أن يقرر احتراف الغناء بصوته، ومن أبرز أعماله التلحينية "آخر مرة" و"بلا عنوان" للمغربى حاتم عمور.

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