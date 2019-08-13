رغم اتهامه بالتحرش.. عرض فيلم ألن في هونج كونج والصين

مشهد من فيلم "يوم ممطر في نيويورك"

تقرّر عرض فيلم "ريني داي إن نيويورك" (يوم ممطر في نيويورك) للمخرج وودي ألن، بهونج كونج يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأيضاً في الصين أواخر الشهر ذاته، حيث صدر الإعلان التشويقي باللغة الصينية.

والفيلم من بطولة تيموث شالاميت، وإيل فانينج، وسيلينا جوميز، وجود لو، يتمحور حول قصة حب بين لو (46 عاماً)، وفانينج (19 عاماً)، إذ يلتقيان في نيويورك وسط طقس سيئ، وتجمعهما مغامرات عدة.





Advertisements

وحسب الموقع الصيني "فيلم" أوقفت شركة "أمازون" إصدار العمل بعد جدل أثارته حركة "مي تو" الخاصة بالتحرش الجنسي، عقب "اتهامات" وُجِّهت إلى المخرج وودي ألن حول تحرشه بابنته ديلان فارو، عندما كانت في الـ7 من عمرها.

واتّخذت الشركة قرارها على الرغم من عدم اتهام ألن جنائياً، ما دفع بالمخرج الأمريكي إلى مقاضاة "أمازون"، مطالباً بتعويض قدره 68 مليون دولار، بينما تبرّع نجوم الفيلم بأجورهم لجمعيات خيرية.

وعلى الصعيد العالمي، حُدِّدت تواريخ عرض الفيلم في 19 دولة معظمها بأوروبا، إضافةً إلى الأرجنتين وكولومبيا وفيتنام.



