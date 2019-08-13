خاص- محمد عساف نجم “عروس بيروت”

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Aug 13, 2019
علم موقع “الخليج 365” ان المؤلف والموزع الموسيقي ميشال فاضل توجه الى دبي أمس الاثنين، حيث أشرف على تسجيل النجم محمد عساف تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي بدأت محطةMBC4 ببث البرومو الترويجي الخاص به استعداداً لعرضه في أيلول/سبتمبر المقبل ضمن شبكة البرامج الجديدة.
وعلمنا ان التتر سيحمل توقيع الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ومن الحان وتوزيع المبدع ميشال فاضل.
مسلسل “عروس بيروت” لبننته كل من نادين جابر وبلال شحادات ومن اخراج التركي إيمره كاباكوساك. ويلعب بطولته كل من ظافر العابدين، تقلا شمعون، فادي ابراهيم، كارمن بصيبص، جو طراد، مي صايغ وغيرهم.
المسلسل تم تصويره بين اسطنبول وبيروت، ويروي قصة شاب (ظافر العابدين) يتعرّف إلى فتاة (كارمن بصيبص) بالصدفة ويُغرم بها. لكن والدته (تقلا شمعون) تقف حاجزاً في وجه علاقتهما بسبب شخصيتها القوية والمتسلطة.
نذكر ان “عروس بيروت” هو النسخة العربية من العمل التركي الذي يحمل إسم “عروس إسطنبول” الذي لعب بطولته أوزجان دينيز وأصلي أنفر.
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