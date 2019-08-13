فن ومشاهير

أغاني أغاني أول موجة فنية عالـ أف أم

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Aug 13, 2019

انتقلت إذاعة “أغاني أغاني” للبث عبر الموجه 87.9 لتصبح أول إذاعة فنيّة عبر الـ أف أم.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة تتّبعها إدارة أغاني أغاني، حيث انطلقت ببثّ أفضل وأنقى وبتقنيات حديثة جدًا.

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أغاني أغاني المحطة التي حققت نجاحات عديدة في المجال الإعلامي تفوّقت أيضا في برامجها الإذاعية الترفيهية وفي مضمونها الفني الغني من خلال تغطياتها اليومية عبر نشرتها الإخبارية الفنية الممتدة على مدى النهار سبعة أيام في الأسبوع.

يُذكر أن  أغاني أغاني سبق أن تبوّأت المراتب الأولى بين الإذاعات، وهي تنضوي تحت جناح مجموعةMusic Or Media التي تندرج معها مجموعة من أهم الوسائل الإعلامية والشركات الفنية المتخصصة.

87.9 موجة جديدة ترافقها رؤيا اعلامية مبتكرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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