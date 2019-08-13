أغاني أغاني أول موجة فنية عالـ أف أم

انتقلت إذاعة “أغاني أغاني” للبث عبر الموجه 87.9 لتصبح أول إذاعة فنيّة عبر الـ أف أم.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة تتّبعها إدارة أغاني أغاني، حيث انطلقت ببثّ أفضل وأنقى وبتقنيات حديثة جدًا.

Advertisements

أغاني أغاني المحطة التي حققت نجاحات عديدة في المجال الإعلامي تفوّقت أيضا في برامجها الإذاعية الترفيهية وفي مضمونها الفني الغني من خلال تغطياتها اليومية عبر نشرتها الإخبارية الفنية الممتدة على مدى النهار سبعة أيام في الأسبوع.

يُذكر أن أغاني أغاني سبق أن تبوّأت المراتب الأولى بين الإذاعات، وهي تنضوي تحت جناح مجموعةMusic Or Media التي تندرج معها مجموعة من أهم الوسائل الإعلامية والشركات الفنية المتخصصة.

87.9 موجة جديدة ترافقها رؤيا اعلامية مبتكرة.