نشر الفنان احمد حلمى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أماكن دور العرض بالقاهرة والمحافظات، التي يتواجد فيها فيلم "خيال مآتة" في أول رد فعل له على اختفاء فيلمه من دور العرض السينمائي خلال أيام عيد الأضحى.
فيلم "خيال مآتة" لـ احمد حلمى شهد عودة التعاون بين حلمي ومنة شلبي وحسن حسني وخالد الصاوي.
ويشارك في بطولة الفيلم، منة شلبي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وغيرهم من النجوم، والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، من إخراج خالد مرعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من احمد حلمى على اختفاء خيال مآتة من دور العرض فى العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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