طرح المغني الشاب أحمد كامل فيديو كليب جديد بعنوان «مش شرط»، عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلماته وتوزيعه، ومن إخراج إسلام هشام.
وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر شيوعًا على موقع «يوتيوب»، بعد طرحها في الساعات الأولى من صباح اليوم.
يذكر أن أحمد كامل طرح أغنية قد طرح مؤخرًا أغنية «متزعليش»، وصلت نسبة مشاهداتها إلى 21 مليون، و«خارج عن السيطرة» وهي أغنية دعائية لأحد شركات بيع المأكولات خلال شهر رمضان الماضي.
قد يهمك ايضاً:
هبه يوسف تطرح برومو "أنت مصدق" على "اليوتيوب" قبل العيد
بوسي تتصدر تريند يوتيوب بأغنية "هجوز تاني" مع الليثي
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد كامل يطرح كليب "مش شرط" عبر يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.