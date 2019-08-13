أحمد كامل يطرح كليب "مش شرط" عبر يوتيوب

طرح المغني الشاب أحمد كامل فيديو كليب جديد بعنوان «مش شرط»، عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلماته وتوزيعه، ومن إخراج إسلام هشام.

وتصدرت الأغنية قائمة الأكثر شيوعًا على موقع «يوتيوب»، بعد طرحها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

يذكر أن أحمد كامل طرح أغنية قد طرح مؤخرًا أغنية «متزعليش»، وصلت نسبة مشاهداتها إلى 21 مليون، و«خارج عن السيطرة» وهي أغنية دعائية لأحد شركات بيع المأكولات خلال شهر رمضان الماضي.

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