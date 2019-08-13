القاهرة - لايف ستايل
خرج الفنان أحمد حلمي، عن صمته، بعد اختفاء فيلمه الجديد «خيال مآتة» من دور السينما خلال موسم عيد الأضحى السينمائي الجاري، رغم طرح «الأفيش» الرسمي له.
وفاجأ أحمد حلمي، جمهوره بنشر أماكن دور العرض، التي يتواجد فيها الفيلم داخل المحافظات.
ويخوض الفنان أحمد حلمي سباق عيد الأضحى بفيلم "خيال مآتة" ويشاركه في بطولته، منة شلبي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وغيرهم من النجوم، والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، من إخراج خالد مرعي.
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كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد حلمي على اختفاء فيلمه "خيال مآتة" من دور العرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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