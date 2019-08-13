أصالة تثأر من أنغام بطريقة جديدة بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم

أعلنت الفنانة اصالة عن طرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "مابقاش سر" وذلك عبر تطبق "ديزار" ضمن ألبوم "في قربك".

ونشرت اصالة صورة على حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقة "استمعوا الآن إلى أغنية مبقاش سر من ألبوم في قربك على تطبيق Deezer كلمات : أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع : فهد، وتريات : فهد ميكس : فهد".

ولاحظ الجمهور أن أصالة ذكرت في تدوينتها اسم الموزع فهد ثلاث مرات في أول تعاون بينهما منذ فترة طويلة، حيث يعلم الكثير أن فهد هو طليق الفنانة أنغام والذي بينهما عداء كبيرحتى وصل الأمر إلى ساحات المحاكم ومازالت هناك قضايا بين النجمين بسبب نفقة الأبناء وبعض الأمور المتعلقة بطلاقهما.

وأكد مصدر مقرب من أصالة أنها كانت لا تتعامل مع الموزع الموسيقي فهد منذ فترة طويلة نظرًا لصداقتها القوية بالمطربة أنغام ودعمها القوى لها في قضيتها مع فهد، لكن سرعان ما عادت اصالة إلى العمل مع فهد مرة أخرى بعدما أصبحت على خلاف مع أنغام نظرًا لزواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا من ابنة شقيقة طارق العريان الزوج الحالي لأصالة.

Advertisements

وكانت اصالة طرحت مؤخرا أولى أغاني ألبومها الجديد بعنوان "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد الحباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

قد يهمك ايضاً:

الفنانة أنغام تنشر فيديو جديد برفقة أحمد إبراهيم لإغاظة ياسمين عيسى

الموزع أحمد إبراهيم يعود لزوجته الأولى ياسمين عيسى