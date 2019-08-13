أحمد إبراهيم يرد على الهجوم والانتقادات التي تعرض لها بشأن زواجه من أنغام

رد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الهجوم والانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، بشأن زواجه من الفنانة أنغام، والذي أثار جدلًا كبيرًا عقب إعلانه.

في هذا السياق، قال أحمد إبراهيم، في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود"، على موقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام": "زواجي من أنغام أمر شخصي بحت، وأى حد تانى معترض على الزواج ده أنا مش شايفة أصلًا".



وتابع الموزع الشاب: "زواجي لم يؤثر على علاقتي بأولادي، وده المهم بالنسبة ليا، وأى تاني مش فارق معايا".

وأضاف: "أصالة توقفت عن علاقتنا زى ما الناس تابعت، ومش باختيارى، وعلاقتنا في البداية كانت شغل، وزي ما بدأت زى ما انتهت، ونزل لى معاها مؤخرًا شغل، وأغنية بحبها جدًا".

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يذكر أن أحمد إبراهيم كان قد أعلن زواجه من الفنانة أنغام، في شهر فبراير الماضي، وهو نفس الشهر الذي أطلقت فيه أنغام ألبومها ‏الأخير "حالة خاصة جدًا"، الذي تعاونا فيه معًا.

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