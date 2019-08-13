أول تعليق لمحمد رمضان على أزمته مع محسن جابر ونجله

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير إنستجرام صورة له وعلق عليها قائلا "دعهم يتحدثون لأطول فترة ممكنة" في أول تعليق له على أزمته مع المنتج محسن جابر.
وتقدم محمد جابر ووالده بشكوى للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لمنع إقامة الحفل الذي أعلن عنه مؤخرًا، والذي يقام في الساحل الشمالي نهاية شهر أغسطس الجاري، لحين تسوية الأزمات التي بين رمضان وبين شركة مزيكا.
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