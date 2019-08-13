نبيل الحلفاوي يحسم الجدل حول سحله من عجل قبل ذبحه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي يزعمون فيه أنه الفنان نبيل الحلفاوي، وهو يتعرض لإصابات كبيرة أثناء محاولته السيطرة على عجل أثناء ذبحه، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك.
ورد الحلفاوي على الفيديو المتداول، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "ليس أنا الموجود بالفيديو، بس الأكيد أنه أصغر منى بعشر سنين على الأقل عشان يفكر يشارك فى حاجة زى دي".
وتابع الحلفاوي: "أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا".
وتعرض الرجل، الذين زعموا انه شبيه لـ"الحلفاوي"، لوقوعه على الأرض أكثر من مرة، بسبب ثوران العجل أثناء محاولة ذبحه.
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