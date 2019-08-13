شيرين عبد الوهاب تعتذر إلي أحمد السعدني بعد وفاة طليقته

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الاعتذار للفنان أحمد السعدني، بسبب عدم التواجد بجانبه خلال الفترة الحالية، عقب وفاة طليقته وأم أولاده، بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي.

وكتبت "شيرين"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده".

وأضافت: "أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أول رد لـ شيرين عبد الوهاب على خبر حملها ومرضها

شيرين عبد الوهاب تُهنئ محمد صلاح في عيد ميلاده برسالة تشجيعية