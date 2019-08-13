فن ومشاهير

شيرين عبد الوهاب تعتذر إلي أحمد السعدني بعد وفاة طليقته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الاعتذار للفنان أحمد السعدني، بسبب عدم التواجد بجانبه خلال الفترة الحالية، عقب وفاة طليقته وأم أولاده، بشكل مفاجئ يوم الجمعة الماضي.

وكتبت "شيرين"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بعزي في الفقيدة الغالية زوجة صديقي وأخويا أحمد صلاح السعدني السابقة وأم أولاده".

وأضافت: "أنا آسفة إني مش جنبك في الظروف دي.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله ويصبر قلبك ويخليلك ولادك وباباك وأحبابك".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أول رد لـ شيرين عبد الوهاب على خبر حملها ومرضها

شيرين عبد الوهاب تُهنئ محمد صلاح في عيد ميلاده برسالة تشجيعية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تعتذر إلي أحمد السعدني بعد وفاة طليقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا