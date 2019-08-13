نقل المطربة رحمة إلى المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

نُقلت الفنانة رحمة، إلى إحدى المستشفيات في منطقة مصر الجديدة، حيث أكد الأطباء أن المطربة أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة إجهاد شديد في العمل.

وتعرضت رحمة لأزمة صحية بعد عودتها من باريس وانفصالها عن زوجها، والتي رفضت الإفصاح عن اسمه، معللة ذلك بأن حياتها الخاصة خط أحمر.

وعادت رحمة إلى الغناء بعد فترة انقطاع كبيرة بحفل كبير في ديسمبر الماضي، في دار الأوبرا المصرية وشهد نجاحًا كبيرًا، مشددة على أنها تفجر مفاجأة كبيرة وتجربة غنائية جديدة تبهر الجمهور.

وقدمت رحمة العديد من الأغنيات الناجحة التي ارتبط بها محبيها منها أغنية "أنا ليك" و"تنساني ليه" و"إزاي أنساك" و"آه منك".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

اوركسترا القاهرة السيمفوني يقدّم حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا

أنغام تستعدّ لإحياء حفلة عيد الربيع في دار الأوبرا المصرية