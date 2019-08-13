حسين الجسمي يعيد على جمهوره بأغنية جديدة من ألحانه حملت عنوان "مهم جدًا"

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة منفردة حملت عنوان "مهم جدا" من رؤيته الموسيقية وألحانه، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.



الأغنية الجديدة قدمها الجسمي من مقام "الكرد" بايقاع ممزوج ما بين الإيقاعات الخليجية والغربية، ليكتب بنفسه الصولو باستخدام آلات البيانو والتشيلو، ووضع موسيقى الجيتار العازف شريف.

وجاءت أغنية "مهم جدا" من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع موسيقي وماستر حسام كامل، والذي قال في مقدمتها:

مُهم جدا وجودك في تفاصيلي

مُهم جدا بـأغانيي ومواويلي

وغيرك يا حبيبي مو مُهم عادي

وتفز الروح لك لما تناديلي

توصّيني عليك وقلبي مِتْوَصّي

يا ماخِذ كلّي منّي سيب لي نِصّي

أشوفك في عيوني كل ما غمّضت

ياويلي من غلاتك آه ياويلي

وتم طرح وعرض أغنية "مهم جدا" عبر قناة حسين الجسمي الرسمية على موقع "يوتيوب" وعبر جميع المكتبات الموسيقية الإلكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية.

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