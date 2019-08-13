شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينية شكران مرتجى تصدم الجميع بتصريحها عن رغبتها فى الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة الفلسطينية شكران مرتجى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة فى الساعات الماضية بعد انتشار تصريحها الصادم فى احدى المقابلات التليفزيونية حول رغبتها فى الموت حيث قالت:"دائماً أتمنى الموت لأن الله أرحم الراحمين، ولأنني سألتقي بوالدي وبجميع الناس الطيّبين حيث لا يوجد أي شر".

وردت شكران على سؤال المراسل حول حزن محبيها عليها بعد رحيلها أشارت إلى أن الناس ستنسى بعد يومين من موتها، لافتة إلى أن والدتها ووطنها سوريا وبلدها الأم فلسطين هم من يستحقون أن تموت من أجلهم، وكشفت أنها فكرت بالانتحار في فترة سابقة بسبب مرورها بظروف نفسية صعبة، مؤكدة أنها الآن بحالٍ أفضل بكثير وتجاوزت الموضوع".



شكران مرتجى

شكران مرتجى تحمل الجنسية الفلسطينية من مواليد السعودية عام 1970 وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت فى أول عمل لها وهو مسلسل "خان الحرير"، وبعد ذلك شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها "الثريا"، "عيلة 7 نجوم" و"يوميات جميل وهناء" الذى حققت شهرة كبيرة من خلاله و"دنيا" و"الفصول الأربعة" و"ألو جميل ألو هناء" و"ذكريات الزمن القادم" و"بقعة ضوء" و"أهل الراية" و"أبو جانتي ملك التاكسي" و"الولادة من الخاصرة".

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شكران مرتجى ومنى ابو حمزة



الفنانة شكران مرتجى



الفنانة شكران مرتجى



شكران مرتجى