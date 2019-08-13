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شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف عن البوستر التشويقى لـ"الفلوس" ويطرح سؤالا على الجمهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم تامر حسنى، البوستر التشويقى الأول لفيلمه الجديد "الفلوس" الذى كان مرشحًا للعرض فى موسم عيد الأضحى قبل تأجيله لعدم وجود وقت كافٍ للحاق بالعرض فى الموسم، لاسيما أنه تم الانتهاء منه فى وقت متأخر ولم يتم عمل دعاية كافية باستثناء برومو قصير طرحه تامر حسنى قبل أسبوعين.
بوستر الفلوس
وأعلن تامر حسنى عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" على وجود أسئلة مهمة يتم طرحها فى الفيلم وأنه سيأخذ رأى الجمهور فى سؤال مهم منهم وهو: "البني آدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني آدم؟!
فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور ويزو كضيفة شرف تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق وتقرر طرحه فى دور العرض السينمائية فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل.
البوستر التشويقى الأول لفيلم الفلوس
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