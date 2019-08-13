شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يتخطى إيرادات الجزء الأول من الفيلم فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز، تحقيق ايرادات وصلت الى 28 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 5 أيام عرض فقط، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الخميس الماضى الموافق 8 أغسطس، للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى.

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واحتاج الفيلم 5 أيام فقط لتخطى ما حصده الجزء الأول فى موسم كامل والتى وصلت وقتها إلى 24 مليون جنيه، حيث طرح الجزء الأول فى موسم عيد الأضحى من عام 2015 وتصدر شباك التذاكر وقتها بهذه الايرادات، ومن المتوقع أن تتضاعف ايرادات الجزء الثانى فى الأيام المقبلة.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.