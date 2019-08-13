شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى 15 صورة..كيلي جينر بجولة رومانسية مع ترافيس سكوت في بورتوفينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر بعيد ميلادها الـ 22 و الذي صممت له أجواء فاخرة تحولت لمحط تركيز وسائل الاعلام ، حيث قررت جينر أن تسرق بعض الوقت من أجل جولة رومانسية مع نجم الراب ترافيس سكوت و ذلك في بورتوفينو بإيطاليا .

وظهرت كيلي جينر بإطلالة خاطفة للانظار حيث ارتدت " بلوزة" باللون الابيض كشفت عن ظهرها كاملا ، كما اختارت أن تظهر مرتديه بنطلون من الجلد باللون الأحمر ، و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Jacquemus " ووصل سعره إلى 1174 جنيه استرلينى.







كيلي جينر وترافيس سكوت



كيلي جينر وترافيس سكوت



كيلي جينر وترافيس سكوت (3)



كيلي جينر

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كيلي جينر وترافيس سكوت



كيلي جينر وترافيس سكوت



كيلي جينر وترافيس سكوت



كيلي جينر وترافيس سكوت



كيلي جينر وترافيس سكوت



النجمة كيلي جينر



النجمة كيلي جينر



النجمة كيلي جينر



النجمة كيلي جينر