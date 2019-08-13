لهذا السبب.. تامر حسني يلغى حفله في عمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي للفنان تامر حسني، بموقع الفيسبوك، بيانًا يعتذر فيه حسام حسني، شقيق ومدير أعمال الفنان تامر حسني، عن إقامة الحفل.

وجاء في البيان "إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني".

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وتابع البيان: "لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أية حلول، ولحرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، وسنوافيكم إن شاء الله بأي جديد" .

وطرح الفنان تامر حسني اليوم البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "الفلوس" والذي كان مقررا طرحه في عيد الأضحى، لكن تم تأجيل العرض في اللحظات الأخيرة، ولم يتم تحديد موعد جديد للعرض.