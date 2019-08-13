بالصور| يارا بإطلالة كلاسيكية في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة اللبنانية يارا مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت يارا في الصور بإطلالة كلاسيكية، ارتدت فستانًا طويلًا مفتوح، أسود اللون، وعلقت:" هذه الصور من حفل الأمس".
وأحيت المطربة يارا، أمس حفلًا غنائيا في بيروت وشاركها الحفل الفنان السوري ناصيف زيتون.
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