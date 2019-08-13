صورة| شريف رمزي يكشف أمتع لحظات حياته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان شريف رمزي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له برفقة أبنائه. وظهر شريف رمزي في الصورة وهو يحمل أطباق الطعام لهم. Advertisements وكتب شريف رمزي: "من أمتع لحظات حياتي وأنا بأكل ولادي". يذكر أن آخر أعمال شريف رمزي في السينما فيلم "من ضهر راجل" عام 2015 تأليف محمد أمين راضي، وشارك في بطولته آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري وفواز ومحمد لطفي.

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