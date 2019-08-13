تامر حسني ينشر البوستر التشويقي لفيلم "الفلوس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، البوستر التشويقي لفيلمه الجديد " الفلوس".
وظهر حسني على البوستر حاملًا حقائب، وعلق:" البوستر التشويقي لفيلم الفلوس، وفي أسئلة مهمة اطرحت في الفيلم هاخد رأيكم في سؤال منهم".
وتابع تامر:" البني أدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني أدم؟".
"الفلوس" بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وإخراج سعيد الماروق ".
جدير بالذكر أن الشركة المنتجة لفيلم " الفلوس" قررت تأجيل عرض الفيلم، وخرج من سباق موسم عيد الأضحى المبارك.
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