تامر حسني ينشر البوستر التشويقي لفيلم "الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، البوستر التشويقي لفيلمه الجديد " الفلوس".

وظهر حسني على البوستر حاملًا حقائب، وعلق:" البوستر التشويقي لفيلم الفلوس، وفي أسئلة مهمة اطرحت في الفيلم هاخد رأيكم في سؤال منهم".

وتابع تامر:" البني أدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني أدم؟".

Advertisements

"الفلوس" بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وإخراج سعيد الماروق ".

جدير بالذكر أن الشركة المنتجة لفيلم " الفلوس" قررت تأجيل عرض الفيلم، وخرج من سباق موسم عيد الأضحى المبارك.