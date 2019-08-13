محمد أنور يحتفل بعيد زواجه الثاني بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان محمد أنور بعيد زواجه الثاني، الموافق اليوم 13 أغسطس الجاري. ونشر أنور صورة تجمعه بزوجته "نوران"، من حفل زفافهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"زي النهاردة من سنتين". واحتفل الفنان محمد أنور بعقد قرانه 13 أغسطس 2017، بأحد الفنادق بمدينة الجيزة، وحضر الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الفن، من بينهم أشرف زكي، روجينا، ماجد المصري، أوس أوس، ويزو وحمدي المرغني، وغيرهم من النجوم.

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