بالفيديو| جيسي عبدو تغني لهيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة والمذيعة اللبنانية جيسي عبدو مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت عبدو في الفيديو وهي تغني" أنا حبيتك" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من داخل سيارتها، وعلقت:" أحبك هيفاء". وأثارت الصورة التي انتشرت لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر الدولي وليفربول الإنجليزي مع المذيعة اللبنانية جيسي عبدو الكثير من التساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت عبدو الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" معلقة عليها: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".

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