محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ميريام في الصور بإطلالة أنيقة، ارتدت فستانًا بني اللون طويل، وعلقت:" من بيروت الحبيبة". وتحيي الفنانة ميريام فارس حفلًا غنائيًا، يوم 18 أغسطس الجاري في فندق ذا جرز سفنر في لندن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.