فيديو نادر.. محمد عبدالمطلب يعلن غضبه من سيد الملاح لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

محمد عبدالمطلب هو واحد من أبرز الغناء الشعبي، فيعتبر صاحب طريقة وصوت وأداء مميز، جعل منه مثالا يحتذى في الغناء الشعبي.

النجم الراحل ولد في مثل هذا اليوم عام 1910، وله مجموعة من الأغاني التي يتغنى بها الجمهور حتى الآن.

وفي فيديو نادر، في أحد البرامج التليفزيونية مع الإعلامية فريال صالح، بصحبة الفنانة لبلبة، قالت الأخيرة، إن عبدالمطلب هو أول مطرب تقوم بتقليده حينما كانت طفلة.

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وأضافت لبلبلة: "قلدته لأنه يمتلك طريقة مميزة، كما يمتلك جمهور وشعبية كبيرة، وأنا من محبيه، وحينما كبرت قررت تقليد الفنانات".

بينما قال النجم الراحل: "كل المونولجست قلدوني، لكن كنت بحب أشوف لبلبة تحديدا وهي بتقلدني، وكنت ببقى مبسوط، لكن فيه ناس كانوا بيسيئوا لشخصيتي زي سيد الملاح، هل أنا صحيح بحط فوطة في جاكتتي، أو بوكيه ورد في جيب البدلة، أنا بحبه كفنان لكن محبوش يقلدني".

وحكى "عبدالمطلب" موقف مع لبلبة، حينما قابلها في إحدى الحفلات، وطلب منها هدية من لبنان على سبيل الهزار، وبعد حوالي 6 أشهر، وجدها وقد أحضرت له قميص وربطة عنق.