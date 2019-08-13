21 أغسطس.. ذكرياتي يقدم أغانى التسعينات في الساقية

يقدم فريق ذكرياتى بقيادة رامى أبو الفتوح حفلًا موسيقيًّا عربيًّا "أغانى التسعينات" الأربعاء 21 من أغسطس على مسرح قاعة الحكمة الساعة السابعة والنصف بساقية عبدالمنعم الصاوى. يتكون فريق ذكرياتى من مجموعة من أصوات الرجال والسيدات التى تمتلك مهارات عالية فى الأداء الغنائى، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين المهرة فى الأداء العزفى على الآلات الشرقية المختلفة، تقدم الفرقة مجموعة من الأعمال الغنائية المتميزة وتهتم بالقوالب الغنائية المختلفة من موشح ومونولوج وقصيدة والأغنية الدينية والوطنية، يعتمد قائد الفرقة على النوتة الموسيقية فى تدريب الفريق سواء فى الأداء العزفى أو الأداء الغنائى مما يجعل إخراج العمل الفنى إخراجًا سليمًا فيه إبداع وبالتالى يكون مرضيًا لذوق المتلقى. والسيدات التى تمتلك مهارات عالية فى الأداء الغنائى، وتضم الفرقة مجموعة من العازفين المهرة فى الأداء العزفى على الآلات الشرقية المختلفة، تقدم الفرقة مجموعة من الأعمال الغنائية المتميزة وتهتم بالقوالب الغنائية المختلفة من موشح ومونولوج وقصيدة والأغنية الدينية والوطنية، يعتمد قائد الفرقة على النوتة الموسيقية فى تدريب الفريق سواء فى الأداء العزفى أو الأداء الغنائى مما يجعل إخراج العمل الفنى إخراجًا سليمًا فيه إبداع وبالتالى يكون مرضيًا لذوق المتلقى.

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