الحضرة تنشد على مسرح الحكمة بساقية الصاوى

يقدم فريق "الحضرة" حفل إنشاد صوفى جديد على مسرح الحكمة بساقية الصاوى السبت 24 من أغسطس الساعة السابعة والنصف مساءً. والنصف مساءً. فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد. الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.

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