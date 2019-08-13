صوت مصر يجمع أجمل أصوات فى ساقية الصاوى

يستقبل مسرح ساقية الصاوى حفلًا غنائيًّا لفريق "صوت مصر" بقيادة "زينب إبراهيم" الأحد 25 من أغسطس الساعة السابعة مساءً على مسرح الحكمة، ويتكون أعضاء الفريق من مختلف المراحل العمريةوموهبتهم الأساسية هى الغناء.
زينب إبراهيم كانت هوايتها منذ الصغر هى الموسيقى والعزف على آلة (الأكورديون)، شاركت فى العديد من المسابقات المدرسية الخاصةبوزارة التعليم وغيرها على مستوى الجمهورية، التحقت بكلية التربية النوعية "قسم موسيقى"، وضعت نفسها على طريق التعليم وعملت بالمدارس معلمة موسيقى حيث كانت هذه هوايتها منذ الصغر أن تكون معلمة موسيقى للأطفال وعملت على العديد من الحفلات الناجحة للأطفال.
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