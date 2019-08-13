دندنة فى الساقية 28 أغسطس

يقدم فريق دندنة بقيادة مؤسسته الفنانة تقى محجوب حفلة غنائية على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى مساء الأربعاء 28 من أغسطس الساعة السابعة والنصف.
يذكر أن الفنانة تقى محجوبمؤسسة باند «دندنة» قد بدأت الغناء منذ الخامسة من عمرها، كانت بدايتها مع الملحن أحمد رمضان، بعدها انضمت إلى العديد من الفرق الغنائية وغنت معهم فى دار الأوبرا وساقية عبد المنعم الصاوى، ثم قررت أن تستقل وتنشئ فريقًا خاصًّا بها «دندنة»، وهو يتكون من ستة أشخاص هم تقى محجوب وإبراهيم طه ومحمد يحيى وإسلام كمال ونُهير أسامة وسلمى عبد الرحمن.
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