يقدم فريق دندنة بقيادة مؤسسته الفنانة تقى محجوب حفلة غنائية على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى مساء الأربعاء 28 من أغسطس الساعة السابعة والنصف. يذكر أن الفنانة تقى محجوب مؤسسة باند «دندنة» قد بدأت الغناء منذ الخامسة من عمرها، كانت بدايتها مع الملحن أحمد رمضان، بعدها انضمت إلى العديد من الفرق الغنائية وغنت معهم فى دار الأوبرا وساقية عبد المنعم الصاوى، ثم قررت أن تستقل وتنشئ فريقًا خاصًّا بها «دندنة»، وهو يتكون من ستة أشخاص هم تقى محجوب وإبراهيم طه ومحمد يحيى وإسلام كمال ونُهير أسامة وسلمى عبد الرحمن. مؤسسة باند «دندنة» قد بدأت الغناء منذ الخامسة من عمرها، كانت بدايتها مع الملحن أحمد رمضان، بعدها انضمت إلى العديد من الفرق الغنائية وغنت معهم فى دار الأوبرا وساقية عبد المنعم الصاوى، ثم قررت أن تستقل وتنشئ فريقًا خاصًّا بها «دندنة»، وهو يتكون من ستة أشخاص هم تقى محجوب وإبراهيم طه ومحمد يحيى وإسلام كمال ونُهير أسامة وسلمى عبد الرحمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دندنة فى الساقية 28 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.