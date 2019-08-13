31 أغسطس.. الإخوة أبو شعر ينشدون بمناسبة رأس السنة الهجرية

تقدم فرقة الإخوة أبو شعر حفل إنشاد دينى جديد يوم السبت 31 من أغسطس بقاعة الحكمة بمناسبة رأس السنة الهجرية. "الإخوة أبو شعر" فرقة إنشاد إسلامية سورية، تتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة "أبو شعر" ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى، وجعلوا شعار فرقتهم "مثال نعل رسول الله محمد بن عبد الله"، الذى يضعونه على صدورهم كعلامة وإشارة إلى ارتباط الفرقة بالرسول. أحمد إسماعيل أبو شعر الحسينى الرفاعى، وجعلوا شعار فرقتهم "مثال نعل رسول الله محمد بن عبد الله"، الذى يضعونه على صدورهم كعلامة وإشارة إلى ارتباط الفرقة بالرسول.

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