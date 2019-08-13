هيستريا لوج يقدمون حفل أغانى الزمن الجميل بأزياء زمان

تقدم هيستريا حفل مميز على مسرح ساقية الصاوى بعنوان "هيستريا لوج" يوم الجمعة 30 من أغسطس الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر، يقدم الفريق مجموعة من

أغنيات الزمن الجميل بأزياء زمان.

تأسست فرقة هيستريا عام 2014 من مجموعة من طلبة كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان،

تبنت الفرقة فكرة تكوين مجموعة عمل موسيقى متكامل يعكس رؤية فنية تتفاعل مع المجتمع العام والمحيط الفنى ومنه ظهرت فرقة هيستريا للمسرح الغنائى المستقلة، والتى تحظى حاليًّا باتساع أعضائها سواء المتخصص أو الهاوى الجاد.