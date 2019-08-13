موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يقدم حفل استثنائى بساقية الصاوى

يستضيف مسرح الساقية للعرائس حفلًا مميزًا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب فى حفل استثنائى مساء الخميس 29 من أغسطس بقاعة الحكمة الساعة السابعة. تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر. سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

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