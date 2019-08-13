سلطان العارفين تنشد من جديد فى الساقية

يقدم فريق "سلطان العارفين" للإنشاد الدينى حفل جديد على مسرح النهر فى ساقية الصاوى يوم الثلاثاء 26 من أغسطس الساعةالسابعة مساءً.
تم تأسيس فرقة سلطان العارفين عام 1982م بقيادة المنشد الملحن أحمد سليمانللأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى الجمهورية العربية السورية، وقد نالت ترخيصًا بذلك من الجهات المختصة عام 1982م، وشاركت فى إحياء الحفلات الخاصة والعامة داخل وخارج القطر العربى.
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