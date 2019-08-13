سلطان العارفين تنشد من جديد فى الساقية

يقدم فريق "سلطان العارفين" للإنشاد الدينى حفل جديد على مسرح النهر فى ساقية الصاوى يوم الثلاثاء 26 من أغسطس الساعة السابعة مساءً. السابعة مساءً. تم تأسيس فرقة سلطان العارفين عام 1982م بقيادة المنشد الملحن أحمد سليمان للأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى الجمهورية العربية السورية، وقد نالت ترخيصًا بذلك من الجهات المختصة عام 1982م، وشاركت فى إحياء الحفلات الخاصة والعامة داخل وخارج القطر العربى. للأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى الجمهورية العربية السورية، وقد نالت ترخيصًا بذلك من الجهات المختصة عام 1982م، وشاركت فى إحياء الحفلات الخاصة والعامة داخل وخارج القطر العربى.

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