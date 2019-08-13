عبد الحميد نشأت وWooden band يقدمان أمسية شعرية غنائية فى الساقية

يقدم الشاعر عبد الحميد نشأت حفلًا شعريًّا غنائيًّا يوم الأحد 25 من أغسطس بساقيةالصاوى بقاعة النهر الساعة السابعة والنصف مساءً بالاشتراك مع "وودن باند".
عبد الحميد نشأت شاعر شاب أقام العديد من الأمسيات الشعرية، أما "وودن باند" فهى فرقة غنائية تأسست عام 2018.
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